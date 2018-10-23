Mezarlıklara bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi, İlçe merkezinde bulunan mezarlıklarda budama, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ederken, taziye ve cenaze hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor. Korkuteli Hizmet Müdürü Mustafa Ünlü, İlçe genelinde bulunan mezarlıklarda genel temizlikler devam ettiğini ifade ederek, "büyük mahallelerde ve kırsal alanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı mezarlıklar başta olmak üzere bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaz kış yapıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor” dedi.