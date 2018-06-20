Mezuniyetlerinden 30 yıl sonra gelen kep sevinci

AÜ Su ürünleri Fakültesi Konferans Salonunda 30 yıl sonra düzenlenen mezuniyet töreninde yaşları 50 ile 60 arasında değişen 30 mezun öğrenci bir araya geldi. Aralarında öğretim üyesi, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müdür ile kendi işyerleri bulunan mezunlar, öğrencilik dönemlerine yeniden gitti. O dönemki fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

"Başarı göstergemiz mezunlar"

Ailesi ile törene gelen mezunlar plaket töreninin ardından hep birlikte kep attı. Törende konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Karayel, fakültenin son durumundan bilgiler vererek, bir fakültenin kalite göstergesinin mezunları olduğunu dile getirdi.

30 yıl önceki mezunların başarıları ile onur durduklarını kaydeden Prof.Dr. Karayel, “ Bugün Türkiye’de tercih edilen ilk 3 fakülte arasındayız. Sizin başarınız bizlerin kalite göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür organizasyonlar kurum kültürün gelişmesi için çok önemlidir.” dedi.

"30 yıl boyunca önemli işler yaptık"

İlk mezunlar adına konuşan Hakan Öztürk ise, 1984 yılında kurulan bölümün 4 yıl sonra ilk mezunlarını verdiğini aktardı.

Kendilerine emek veren hocalara teşekkür eden Öztürk “Aramızda olamayanlar nur içinde yatsın. 30 yıllık serüven boyunca önemli işler yaptık. Damla sulama, ilk aşılı fide üretiminin yanı sıra, daima üretenin yanında olduk, ıslahçı, üretici, politikacı, anne baba olduk. Bazılarımızın torunlar oldu ama biz her zaman üretim de olduk. 30 yıl sonra bu mezuniyetin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.