Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 17:59

Mezuniyetlerinden 30 yıl sonra gelen kep sevinci

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün 1988 yılındaki ilk mezunu 30 öğrenci, 30 yıl sonra kep attı.

Mezuniyetlerinden 30 yıl sonra gelen kep sevinci

20 Haziran 2018 17:59


AÜ Su ürünleri Fakültesi Konferans Salonunda 30 yıl sonra düzenlenen mezuniyet töreninde yaşları 50 ile 60 arasında değişen 30 mezun öğrenci bir araya geldi. Aralarında öğretim üyesi, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müdür ile kendi işyerleri bulunan mezunlar, öğrencilik dönemlerine yeniden gitti. O dönemki fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı.


"Başarı göstergemiz mezunlar"


Ailesi ile törene gelen mezunlar plaket töreninin ardından hep birlikte kep attı. Törende konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Karayel, fakültenin son durumundan bilgiler vererek, bir fakültenin kalite göstergesinin mezunları olduğunu dile getirdi.


30 yıl önceki mezunların başarıları ile onur durduklarını kaydeden Prof.Dr. Karayel, “ Bugün Türkiye’de tercih edilen ilk 3 fakülte arasındayız. Sizin başarınız bizlerin kalite göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür organizasyonlar kurum kültürün gelişmesi için çok önemlidir.” dedi.


"30 yıl boyunca önemli işler yaptık"


İlk mezunlar adına konuşan Hakan Öztürk ise, 1984 yılında kurulan bölümün 4 yıl sonra ilk mezunlarını verdiğini aktardı.


Kendilerine emek veren hocalara teşekkür eden Öztürk “Aramızda olamayanlar nur içinde yatsın. 30 yıllık serüven boyunca önemli işler yaptık. Damla sulama, ilk aşılı fide üretiminin yanı sıra, daima üretenin yanında olduk, ıslahçı, üretici, politikacı, anne baba olduk. Bazılarımızın torunlar oldu ama biz her zaman üretim de olduk. 30 yıl sonra bu mezuniyetin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç