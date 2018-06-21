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21 Haziran 2018 15:17

MHP adayları sanayi esnafı ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adayları, Antalya teşkilatları ile birlikte Akdeniz Sanayi sitesini esnafını ziyaret ederek 24 Haziran’ın önemini anlattı.

MHP adayları sanayi esnafı ile bir araya geldi

21 Haziran 2018 15:17


Ziyarete MHP Antalya Milletvekili adaylarından 8 aday katıldı. Ziyarette MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, "Burası Antalya’mızın kalbi ve bizler de 19 ilçenin ardından, yaklaşık 1 aylık yoğun bir çalışmadan sonra Akdeniz Sanayi Sitesinde esnaf ve işçi vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burası yalnızca Antalya için değil, Burdur, Isparta, Afyon ve Mersin gibi komşu illere de hizmet veren bir sanayi bölgesi. Burada diyebilirim ki ülkemizin en kaliteli işçiliği var. Akdeniz Sanayi Sitesindeki işyerleri Avrupa’dan dahi güzel işler çıkartıyorlar. Her işlerinin çok üst sınıf referansları var. Vatandaşlarımız buraya gelerek gönül rahatlığı ile hizmet alabilirler. Araç tamirinden, mobilya tasarlanmasına kadar geniş bir alanda üst düzeyde iş üretiliyor" dedi.


Yurdakul, konuşmanın ardından Cumhur ittifakını ve MHP’ni destekleyeceği sözünü verenlere Türk Bayraklı ve 3 Hilalli rozet taktı.




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