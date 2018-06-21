MHP adayları sanayi esnafı ile bir araya geldi

Ziyarete MHP Antalya Milletvekili adaylarından 8 aday katıldı. Ziyarette MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, "Burası Antalya’mızın kalbi ve bizler de 19 ilçenin ardından, yaklaşık 1 aylık yoğun bir çalışmadan sonra Akdeniz Sanayi Sitesinde esnaf ve işçi vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burası yalnızca Antalya için değil, Burdur, Isparta, Afyon ve Mersin gibi komşu illere de hizmet veren bir sanayi bölgesi. Burada diyebilirim ki ülkemizin en kaliteli işçiliği var. Akdeniz Sanayi Sitesindeki işyerleri Avrupa’dan dahi güzel işler çıkartıyorlar. Her işlerinin çok üst sınıf referansları var. Vatandaşlarımız buraya gelerek gönül rahatlığı ile hizmet alabilirler. Araç tamirinden, mobilya tasarlanmasına kadar geniş bir alanda üst düzeyde iş üretiliyor" dedi.

Yurdakul, konuşmanın ardından Cumhur ittifakını ve MHP’ni destekleyeceği sözünü verenlere Türk Bayraklı ve 3 Hilalli rozet taktı.