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MHP Alanya'da ‘Yücel ile devam' dedi

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Alanya Belediyesi için mevcut başkan Adem Murat Yücel’i seçti.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Alanya Belediyesi için mevcut başkan Adem Murat Yücel'i seçti.


Yerel seçimler yaklaştıkça parti gruplarını adaylarını açıklamaya başladı. MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan aday listesi belirlendi.


Alanya Belediye Başkan adayı mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Finike Belediye Başkan adayı eski belediye başkanı Nail Dülgeroğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ebru Leman Kalkan, Tefenni Belediye Başkan adayı Ümit Alagöz olarak oluşturuldu. MHP, Türkiye'de 30 belediyeye adaylarını hazırladı.

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