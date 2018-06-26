MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:

Aksoy, parti olarak her ne kadar beklentilerinin daha fazla sayıda milletvekili olsa da başta küresel güçler ve onların içerdeki uzantılarının partilerine açmış olduğu amansız ve orantısız savaşın bu beklentilerinin gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’inin bilge kimliği ve bilgi birikiminin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasının temeli olduğunu söyleyen Aksoy " Bu noktadan hareketle ülke genelinde elde ettiğimiz başarı MHP’ye karşı kurgulanan tuzakları bertaraf etmiş yıkım ekibinin karşısında güçlü bir şekilde adeta bir denge unsuru olarak varlığını daim etmiştir. Ülkesine ölümüne sevdalı Milliyetçi Hareket Partililer bu oyunu geçmişte olduğu gibi şimdide bir kez daha bozmuştur. Antalya kendi içinde siyasi parametreleri ve özellikleri olan bir şehirdir. ’Antalya’dan MHP milletvekili dahi çıkaramayacak’ gibi söylentilere en güzel cevabı ülküdaşlarım vermiştir. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Davalarının gündelik siyasi hesaplar ile eşleştirilmeyecek kadar kutsal olduğunu söyleyen Aksoy, milliyetçi hareket fikriyatının sonsuza dek devam edeceğini ülkenin adeta sigortası olarak her daim aziz Türk Milletinin kalbinde var olacağını kaydetti.

Aksoy şöyle devam etti: " Cumhur İttifakı için liderimiz Devlet Bahçeli’nin söylediği bütün öngörüler çıkmıştır. Antalyalı hemşerilerimiz bilsinler ki terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP’ye barajı geçirmek isteyen küresel güçler ve onların içimizde ki uzantıları diğer yandan MHP’nin baraj altında kalacağını adeta yok olup gideceğini dile getirdiler. Bir yanda 30 bin şehit vermemize neden olan terör örgütünün siyasi uzantısının barajı geçmesine yönelik adeta küresel çapta kampanyalar yapılırken, diğer yanda terör örgütünün adeta belini kıran yok olup gitmesine neden olmasına koşulsuz destek veren MHP neredeyse seçim kampanyası boyunca yok sayılmıştır. Anket şirketleri ise nasıl bir akıl tutulması yaşadılar ise MHP’yi adeta yok sayarak onların bu değirmenine su taşıdılar. Bilmedikleri şey ülkücülerin içindeki vatan sevgisi ve kulaklarını tıkadıkları için duymadıkları ayak sesleriydi. Bu yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını her zaman dile getirdiğimiz bir ortamda Antalyalı hemşerilerime tek tek teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Cumhur ittifakı çerçevesinde denge partisi olan MHP bundan sonra mevcudiyetini çok daha yukarılara taşıyarak milletimin kalbinde olan varlığını çok daha taçlandıracaktır. MHP kısa hedeflerin küçük siyasi hesap ve beklentilerin odağında bir parti hiç olmamıştır. Bu bakımdan bu süreci yeniden bir araya gelme hasbıhal etme olarak değerlendiriyorum. Partimizin kapısı bütün ülküdaşlarıma ve Milliyetçi Hareket partisine gönül veren dostlarımıza açıktır. "