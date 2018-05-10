MHP Antalya’dan 49 Milletvekili aday adayı başvurusu

Başvuru süreci boyunca 49 isim milletvekilli adaylığına aday oldu. 24 Haziran seçimlerinden ciddi bir oy oranıyla çıkacaklarını belirten İl Başkanı Mustafa Aksoy, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda temsili en fazla olacağı dönemi yaşayacağız” dedi.

MHP Antalya‘da milletvekilliği aday adayı başvuru süreci tamamlanırken, başvuru süreci boyunca 49 isim milletvekilli adaylığına aday oldu. Başvurular ile ilgili değerlendirmede bulunan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Türkiye genelinde bin 900 civarı Milletvekili aday adayı başvurusu olduğunu ifade etti. Antalya’da ise 49 başvuru yapıldığını kaydeden Başkan Aksoy, “Bu adaylık başvurusunda kadın sayısı 13-14 civarında. Gençler oldukça fazla. Ülkü Ocakları’nda görev yapmış genç arkadaşlarımız yoğun durumda. 2 tane engelli arkadaşımız da var. Geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız ve çeşitli meslek kuruluşlarından başvuranlar mevcut” dedi.

“FETÖ’yle bağlantılı olanları kabul etmiyoruz”

FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olan aday adayı kabul etmediklerinin altını çizen Aksoy, “Biz, Milliyetçi Hareket Partisi’nde bu güne kadar hizmet etmiş, aynı zamanda partinin ilkeleri doğrultusunda siyaset yapmayı benimsemiş ve özümsemiş arkadaşlarımızla yola çıkacağız” diye konuştu.

Siyasetçinin her zaman her şeyin bütününe talip olduğunu vurgulayan Aksoy, Antalya’da birinci hedeflerinin 24 Haziran Cumhur ittifakında başarılı bir sonuçla çıkılması olduğunu ifade etti. Cumhur ittifakında, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkati çeken Başkan Aksoy, “Onunla beraber parlamentoda Cumhur ittifakı gereği AK Parti ve MHP milletvekillerinin temsilinin en yüksek oranda olması için gayretle mücadele edeceğiz. Hem Türkiye’de hem de Antalya’da hemşerilerimiz Cumhur ittifakından yana ciddi bir teveccüh gösterecektir. Ciddi bir oy oranıyla ve başarılı bir sonuçla çıkacağız. Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda temsili en fazla olacağı dönemi yaşayacağız” dedi.

“7-24 seçim varmış gibi çalıştık”

Antalyalılar için göreve geldiklerinden buyana 7-24 seçim varmış gibi çalıştıklarını söyleyen Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı

“ Yine aynı şekilde sahada çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının hemen ardından bayram ve seçim olacak. Antalya’nın sıcağında ve Ramazan ayının bereketiyle yalın bir çalışma yürüteceğiz. Diğer siyasi partililer de umarım aynı şekilde çalışmalarını yapar. Bu ülkede kutuplaşma hiçbir fayda sağlamayacaktır. 24 Haziran’da millet, bu Cumhur ittifakından kaynaklı net adresini verecektir.”