MHP İl Başkanı Aksoy, Finike’deki istifaları değerlendirdi

MHP Antalya İl Başkanı Aksoy, Finike ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP’den geçen hafta istifa eden grup ile ilgili konuşan Aksoy, “MHP Meclis Yönetim Kurulu ile alınan karar ile 2018 yılında kongreye gidilecek. Bizim partide olağanüstü kongre olmaz olağan kongre olur. Bizimle uyum içinde çalışacak arkadaşlar değişiklik yaptık. Partilerde ve derneklerde tüzükler vardır. Partimizin tüzüğüne uymayanlar, ayrı hareket edenler partiden ihraç edilir. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ertürk Yazar, Finike Belediye Meclis üyesi İsmail İsen, eski ilçe başkanları Arif Turgut ve Ömer Özdemir gibi isimler daha önce partimizden ihraç edilmişlerdi” dedi.

Partiden 50 kişinin gitmesiyle ağlayacak durumlarının olmadığını kaydeden Aksoy, “İstifa edenler 40 yıllık partiliyiz demişler, ağlayarak gittiklerini söylemişler, seçimden seçime partiyi hatırlayanlar şimdi biz partiden gittik diyorlar. MHP’den 50 adam gitti diye ağlayacak mıyız? 50 kişiden bir şey olmaz. İstifa edenler bulunmaz Hint kumaşı değil. MHP her geçen gün hızla yükseliyor” diye konuştu.