MHP Korkuteli ilçe başkanlığında Yapılmışev dönemi

MHP Korkuteli ilçe başkanı Berna Karakoyun ve Yönetim Kurulu üyelerinin, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınmasının ardından yeni yönetim belirlendi. MHP Genel Merkezi tarafından Medine Yapılmışev MHP İlçe Başkanlığına atandı. Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Yönetim Kurulu üyelerini tanıtan Yapılmışev, “29 Haziran 2017 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli ve sayın Genel Başkan Yardımcımız Şefkat Çetin imzalı atama kararı ve MHP Antalya İl Teşkilatımızın takdirleri ile atamamız yapıldı. Malumunuz üzere ülkemiz içeriden ve dışarıdan; ekonomik, siyasi ve fiili kuşatmanın saldırısı altındadır. Güç odaklarının hedefinde MHP bulunmaktadır” dedi.

Tanıtım toplantısına katılan MHP Antalya İl başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna da, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce’nin ihraçının gerçekleştiğini belirterek, “Hasan Gökce şu an itibari ile MHP’li bir Belediye değil, bağımsız bir Belediye Başkanıdır. Partimizle hiçbir ilişiği ve ilgisi bulunmamaktadır” dedi.