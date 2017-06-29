MHP Korkuteli ilçe yönetimi feshedildi

MHP Genel Merkezi, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Korkuteli İlçe Yönetim Kurulunun feshedilmesine karar verdi. MHP Genel Merkezinden Antalya İl Başkanlığına gönderilen yazıda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre, Korkuteli İlçe Yönetim Kurulunun feshedilmesine karar verilmiştir" denildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı 21 Haziran 2017 tarih ve 420 sayılı yazısı ile feshedilmiş oldu.