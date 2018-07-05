Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 09:30

MHP Lideri Bahçeli, Başkan Yücel’i kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i kabul etti.

MHP Lideri Bahçeli, Başkan Yücel’i kabul etti

05 Temmuz 2018 09:30


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Yücel, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik” dedi.


Başkan Yücel, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, her zaman Alanya’ya büyük önem vermiştir. Belediye hizmetlerimizin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılarak bunu taçlandırmışlardır. Biz de bu vesileyle 24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından Genel Başkanımızı makamlarında ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunduk. Genel Başkanımız tüm Alanya halkına sevgi ve şükranlarını iletti.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç