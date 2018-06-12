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12 Haziran 2018 09:53

MHP seçim çalışmalarını sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekili adayları ve Gazipaşa teşkilat yöneticileriyle önce STK’ları ziyaret edip, daha sonra düzenlenen iftar programına katıldı.

MHP seçim çalışmalarını sürdürüyor

12 Haziran 2018 09:53


Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Kamyoncular Kooperatifi, Gazipaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ve esnafı ziyaret eden MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve milletvekili adayları vatandaşlarla seçime dair sohbet edip Cumhur ittifakı hakkında bilgi verdi.


STK ve esnaf gezisinin ardından Gazipaşa ilçe teşkilatı tarafından Öğretmen Evi’nde düzenlenen iftar programına katılan Aksoy, “Gazipaşalı muhtarlarımız ve sandık görevlilerimiz iftar programına yoğun ilgi gösterdi. Ülkü Ocakları başkanı ve ülkücü gençler iftar programımıza destek verdi. İftar programına yoğun ilgi gösteren misafirlere teşekkür ederim” dedi.


24 Haziran’da Türk milletinin sandığa gideceğini söyleyen Aksoy, “Tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini ve vatandaşlık görevini yerine getirmesini istiyorum. MHP 15 Temmuz’u milat olarak görmüştür. Cumhur İttifakının güçlü çıkmasını istiyoruz. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakı sandıktan sizlerin sayesinde güçlü çıkacaktır” şeklinde konuştu.




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