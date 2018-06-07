MHP’de 24 Haziran çalışmalarına batı ilçelerinde devam etti

Kaş’ta teşkilat ziyareti yaptıktan sonra Şoförler Odası, Esnaf Kredi Kefalet, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve ardından Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Cumhur ittifakı ile bilgiler veren MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, daha sonra esnafın sorunlarını dinledi. Kaş teşkilatının ve milletvekili adaylarının bu bölgelerde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Aksoy, “Esnaf temsilcilerimiz bizi çok sıcak karşıladılar. Onların da yüzünün gülmesinden Cumhur İttifakı’nın bu bölgelerde başarılı olacağını görüyoruz” dedi.

“İnanmışlıklarını görmek bizleri mutlu etti”

Kaş ziyaretlerinin ardından Demre İlçe Teşkilatını ziyaret ettiğini vurgulayan Aksoy, “Teşkilat yöneticilerimiz çok başarılı bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. Partililerimizin yanı sıra genç arkadaşların aramıza katılması bu bölgede de teşkilatımızın başarılı bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Partimize ilk defa gelen vatandaşlarımızın inanmışlıklarını görmek bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

“Gerçek anket saha çalışmalarını ve sandıklar açıldığında görüyoruz”

Batı bölgesindeki son ziyaretini Finike’de yaptığını belirten Aksoy, “İlçe başkanımız bu bölgede Cumhur İttifakı’nı çok iyi anlatmış olarak gördük. Partimizin geç saatlere kadar açık olması ve bayan partililerimizle birlikte bize gönül veren çok sayıda bayanın partide çalışıyor olması bizleri gururlandırdı” dedi. Anket firmalarının MHP’yi her dönem baraj altında gösterdiğini ama sandıklar açıldığında gerçek anket sonuçların çıktığını vurgulayan Aksoy, “Her dönem MHP ile ilgili sayısal oyunlar oynanır. Gerçek anket saha çalışmalarında ve sandıklar açıldığında görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhur ittifakı vardır ve bu ittifaka gönül vermektedir”

MHP’nin oylarını katlayarak büyüdüğünü belirten Aksoy, “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bir tarafta vatan sevdalıları diğer yanda teröristlerin siyasal ayağına özgürlük isteyenler vardır. Aziz milletimiz sahada oynanan siyasi oyunları ve algıları çok iyi görmektedir. Zillet ittifakı denilen grubun açıklamaları ne yazık ki vatandaşlarımız arasında ilgi görmemektedir. Saha çalışmalarında da görüyoruz ki halkın karşısına çıkma cesaretleri yoktur. Sahada Cumhur ittifakı vardır ve vatandaşlarımızda bu ittifaka gönül vermektedir” dedi.