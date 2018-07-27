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27 Temmuz 2018 10:44

MHP’den askıda ekmek kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Selçuk Senirli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekmek zammına gösterdiği tepkiye destek vererek askıda ekmek kampanyası baslattı.

MHP’den askıda ekmek kampanyasına destek

27 Temmuz 2018 10:44


Devlet Bahçeli’nin ekmek zammına tepki olarak başlattığı askıda ekmek kampanyasına destek için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ekmek satın aldıklarını söyleyen Senirli " Genel başkanımız Devlet Bahçeli beyfendinin baslatmış olduğu askıda ekmek kampanyasına bizlerde katılıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaslarımızın mağduriyet yaşamaması adına Antalya’nın çeşitleri bölgelerindeki fırınlardan ihtiyaç sahiplerine verilmesi adına ekmek satın aldık. Umut ediyorum ki vatandaşımızın belini büken yüksek ekmek zammından bir an önce geri dönülür ve vatandaşlarımız makul fiyatlara evlerinin temel ihtiyacı olan ekmeklerini gönül rahatlığıyla alabilirler. Bu kampanya ile kültürümüzün temel öğesi olan dayanışma ve yardımlaşma dinamiklerini harekete geçiriyoruz" dedi.




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