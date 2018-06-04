Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:09

MHP’li Akıllı seçim çalışmalarını Patara’da sürdürdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili adayı Tarkan Akıllı, seçim çalışmalarını Kaş’ın Patara bölgesinde sürdürdü.

MHP’li Akıllı seçim çalışmalarını Patara’da sürdürdü

04 Haziran 2018 10:09


MHP Antalya Milletvekili adayı Tarkan Akıllı ve MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak, seçim çalışmaları kapsamında Kalkan Restaurantçılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz’i ziyaret etti. Akıllı, “Bizim ana ekonomik sektörlerimiz turizm ve tarım. Maalesef turizmde esnaflarımız yeteri kadar pay alamıyor. MHP iktidarında Turizm çerçeve kanunu çıkartarak, bu kanun çerçevesinde esnaflarımızın da ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacağız. Bizim hedefimiz öncelikle esnaflarımızın nefes almalarını sağlamak ardından ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak” diye konuştu.


Kalkan Restaurantçılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de Akıllı’ya yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, bölge turizm işletmecilerinin ve esnafın problemlerini aktararak, yeni çalışmaları hakkında bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç