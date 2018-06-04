MHP’li Akıllı seçim çalışmalarını Patara’da sürdürdü

MHP Antalya Milletvekili adayı Tarkan Akıllı ve MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak, seçim çalışmaları kapsamında Kalkan Restaurantçılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz’i ziyaret etti. Akıllı, “Bizim ana ekonomik sektörlerimiz turizm ve tarım. Maalesef turizmde esnaflarımız yeteri kadar pay alamıyor. MHP iktidarında Turizm çerçeve kanunu çıkartarak, bu kanun çerçevesinde esnaflarımızın da ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacağız. Bizim hedefimiz öncelikle esnaflarımızın nefes almalarını sağlamak ardından ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak” diye konuştu.

Kalkan Restaurantçılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de Akıllı’ya yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, bölge turizm işletmecilerinin ve esnafın problemlerini aktararak, yeni çalışmaları hakkında bilgi verdi.