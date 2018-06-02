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02 Haziran 2018 11:09

MHP’li Başkan: “Antalyalının yüzde 95’i Perge’yi bilmiyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya birinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, “Aksu’nun içerisinde EXPO 2016 ve Perge var ama Aksu’ya turist gelmiyor.

MHP’li Başkan: “Antalyalının yüzde 95’i Perge’yi bilmiyor”

02 Haziran 2018 11:09

Bunun önünü açmamız gerekir. Antalyalı vatandaşın yüzde 95’i Perge’ye gelmemiş” dedi.


MHP Antalya birinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan seçim çalışmaları kapsamında Aksu’da partilileri ve esnafı ziyaret etti. İlçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Başkan, “Adım atmadığımız ilçemiz olmayacak. Esnaflarımızın ve vatandaşımızın sesi olacağız. Aksu bizim için çok kıymetlidir. Aksu merkez ilçesi olmasına rağmen gördüğüm kadarı ile Antalya’da en az hizmet alan ilçe konumunda bulunuyor. Aksu’nun bir ilçe görünümü yok. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Antalya’nın büyümesini sağlayacağız. Antalya’mız dünya şehri olacak. Bunun için yayla turizmini açmayı düşünüyoruz” dedi.



“Dünyanın en güzel sahillerini en ucuza satıyoruz”


Dünyanın en güzel sahillerinin Antalya’da olduğunu kaydeden MHP’li Başkan, “Dünyanın birçok ülkesinden daha kaliteli otellerimiz var. Otellerimizin fiyatlarını çok düşük tutuyoruz. Dünyanın en güzel denizini en ucuza satan konumdayız. Antalya’yı ilgilendiren bütün konuları yakından biliyorum. Bundan sonra Antalya’yı daha sık gündemde tutacağım. Bu sefer Antalya’da sıra bizde, bu kez Antalya’da MHP’nin birinci parti olmasını istiyoruz. Aksu’nun içerisinde EXPO 2016 ve Perge var ama Aksu’ya turist gelmiyor. Bunun önünü açmamız gerekir. Antalyalı olup da yüzde 95 Perge’ye gelmeyen vatandaşımız vardır. Antalya’nın doğuya açılan kapısı Aksu’dur. Antalya’nın merkezinin büyüyeceği yer Aksu’dur” ifadelerini kullandı.




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