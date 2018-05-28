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28 Mayıs 2018 12:30

MHP’li Başkan: “En büyük destekçimiz kadınlarımız olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan, "Partimiz, cumhurbaşkanlığı sistemini bütün kurum, kural ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir.

MHP’li Başkan: “En büyük destekçimiz kadınlarımız olacak”

28 Mayıs 2018 12:30

Türk milleti, yegane gücümüz, umudumuzdur. En büyük destekçimiz ise siz kıymetli kadınlarımız olacaksınız" dedi.


MHP Antalya milletvekili adayları, il kadın kollarının iftarında bir araya geldi. Cam Piramit fuaye alanında gerçekleştirilen iftar yemeğine milletvekili adayları, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer, ilçe teşkilatları ve yaklaşık 200 kişilik davetli katıldı. Alandaki partililerle tek tek tokalaşan milletvekili adayları, partilerinin tabanıyla her zaman iç içe olduklarını söyledi.


İftar programında MHP Antalya 1. sıra Milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, “Yeni dönemde çok farklı bir seçim sistemiyle karşı karşıyayız, hala bu seçimin sadece cumhurbaşkanı seçimi olduğunu, ya da sadece milletvekili seçimi olduğunu söyleyenler var. İki seçimi bir arada yaşayacağız. Birinci sandıkta Cumhurbaşkanı seçilecek, biz MHP olarak Cumhurbaşkanını destekleyeceğiz. 2’nci sandıkta ise milletvekili adaylarımızı seçeceğiz” dedi.



“Kadınlarımızla çalışacağız”


En büyük destekçilerinin kadınlar olacağını ifade eden Başkan, “Atamızın annesi Zübeyde Hanımdan, 5’nci yüzyılda yaşamış büyük Türk savaşçısı Tomris Katun’a, Halide Edip’ten, Nene Hatun’a ve Şeyh Edebali’nin kızı, Osman Gazinin eşi Bala Hatundan, ilk Türk jet pilotumuz Sabiha Gökçen’e kadar büyük Türk Kadınları önünde saygıyla eğiliyorum. MHP’li dava arkadaşlarımız; adım, adım, ilçe, ilçe, sokak, sokak, mahalle, mahalle dolaşacağız, siz değerli kadınlarımız da en büyük destekçimiz olacaksınız. 16 arkadaş bu yola baş koyduk. Milliyetçi Hareketi ilk sıralara taşıyacağız. Bu arada Asenalar dediğimiz; eşleri, kardeşleri şehit olmuş kadınlarımız gözyaşlarını içlerine atmışlar; onlarında hep yanında olacağız.”




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