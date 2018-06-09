MHP’li Başkan’ın seçim çalışmaları

sıra Milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, Cumhurbaşkanlığı ve 24 Haziran Milletvekilliği seçimleri çalışmalarını sürdürdü.

MHP Antalya 1. sıra Milletvekili adayı Abdurrahman Başkan seçim çalışmalarını sürdürdü. Başkan, MHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçe ve MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili ile Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz, Antalya İş Kadınları Derneği (ATİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Doğan’ı ziyaret etti.

Daha sonra Milletvekili adayı Başkan, Bilgili ve Milletvekili adayı Mustafa Hakan Topçu ile sandık başkanları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MHP’liler son olarak iftarda bir araya geldi.