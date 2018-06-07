MHP’li Temur’un seçim çalışmaları

MHP Antalya Milletvekili adayı Tuncay Temur, 24 Haziran seçim çalışmalarını Korkuteli ilçesi’nde sürdürdü. Temur, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Temur, “Milliyetçi Hareket Partisinde siyaset yapmak bizim onurumuzdur. Milliyetçi Hareket Partisinden başka yere gidemeyiz. Bizim ne gidecek bir ülkemiz, ne de partimiz var. İnşallah Partimizde burada iyi bir oy oranı ile mecliste temsil edeceğiz” dedi.

“Meclise güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisini taşıyacağız”

Temur, Korkuteli’nin Milliyetçi Hakaretin merkezi olduğunu ifade ederek, “Bizim partimize burada ihanet edenlerin korkusu yayılmıştı. Bunun kırıldığını gördüm buda beni mutlu etti. Liderimiz herkese kucak açmıştır. Halada pişmanlık duyan arkadaşları aynı safta yanımızda görmek istiyoruz. Bu vatan bizim vatanımız. Gidecek bir yerimiz yok. Meclise güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisini taşıyacağız. O zaman her konuda söz hakkımız olacak. 34 Milletvekili ile çok yapan bir liderimiz var.180-200 Milletvekili ile neler yapılacağını siz düşünün. Biz Korkuteli halkının destek vermelerini bekliyorum” diye konuştu.