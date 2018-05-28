MHP’li Yurdakul Elmalı’dan başladı

Ahmet Selim Yurdakul, MHP Milletvekili Adaylarından Ziya Yıldırım, Kürşat Tatar, MHP Antalya İl yönetim Kurulu Üyesi Cemil Şahin ve Elmalı ilçe teşkilatı üyeleri ile beraber Sinan-ı Ümmi türbesini ziyaret ederek Elmalı halkıyla bir araya geldi. Yurdakul, “Dün Ülkücü Şehitlerimizi Ankara Kızılcaham’da rahmet ve şükranla andık, akşam MHP Antalya İl Kadın Kollarımızın iftarındaydık. Allah’ın izniyle bugün de alan çalışmalarımızı hızlandırdık. Sinan-ı Ümmi Camii’nin girişinde de yazdığı gibi “Ey Kapıları Açıcı, İsmi Şerefin için kapının hayırlısını aç” diyerek Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlısını istiyoruz” dedi. Günün ilerleyen saatlerinde Korkuteli ilçesinde vatandaşlarla buluşacak olan Yurdakul ve MHP Heyeti, iftarda Döşemealtı’nda olacak.