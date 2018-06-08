MHP’li Yurdakul’dan İl Emniyet Müdürüne ziyaret

Dr. Ahmet Selim Yurdakul Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Murat Ulucan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya’nın uzman ekipler tarafından korunup kullanmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Yurdakul, "Bizim için, mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır. Bu minvalde ülkemizin huzuru için gecesini gündüzüne katarak Büyük Türk Milletine hizmet eden her bir kamu görevlisinin ilelebet yanındayız. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ’nin de işaret ettiği gibi biz de milletvekilleri ve milletvekili adayları olarak, tüm teşkilatlarımızla beraber devletimizi ilelebet yaşatmak ve milletimizin refahını artırmak için koşturuyoruz. Bu vesileyle Antalyamıza İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Murat Ulucan’a, Millete hizmet görevinde yüce Allah’tan kolaylıklar diliyoruz. Biz de gerek mecliste gerek Antalya’da herzaman, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Emniyet Teşkilatının yanında olacağız" dedi. Yurdakul İl Emniyet Müdürlüğünün ardından Konyaaltı esnafları ve vatandaşlar ile buluştu.