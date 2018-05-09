Michael Jackson şarkıları, Las Vegas rüzgarıyla Antalya’da esecek

Ünü Amerika sınırlarını aşarak, dünya pop müzik tarihine damgasını vurmuş; çıkardığı hemen hemen bütün albümler hit olmuş ve tüm zamanların en iyi satış rakamlarına ulaşmış Michael Jackson; 25 Haziran2009 yılında yapacağı en büyük dünya turnesinden üç hafta önce vefat etmişti. Dünyada, The King of Pop olarak anılan ve gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerden biri olan Michael Jackson’ın şarkıları ve dansları hala yaşatılıyor.

Michael Jackson’la yıllarca aynı sahneyi paylaşan ve MJ’in ses ve fiziksel özelliklerini taşıdığı belirtilen William Hall; MJ’in şarkıları ve danslarını verdiği konserlerinde Michael Jackson duygusu ve görselliğiyle yaşattırıyor. ABD’li sanatçı William Hall, gerçek MJ’in hayatında şarkı ve şovlarıyla en iyi olarak yer almış tek sanatçı.

William Hall yorumuyla Antalya’da

Las Vegas’ın dünyaca ünlü muhteşem şov anlayışını William Hall, Michael Jackson şarkıları ve nefes kesen dans performansıyla sunacak. Dünyanın birçok ülkesinde yaptıkları turnelerde büyük ilgi gören Hall, ilk kez Türkiye’de Antalya’da sahne alacak. 90 dakika sürecek şovda MJ şarkıları etkileyici ve sansasyonel bir sahne şovu, orjinal kostümleri ve multimedya gösterisi eşliğinde izleme olanağı sunulacak.

Yapılan açıklamada; Hall, Antalya’da 16 Haziran-31 Temmuz’da arasında; Salı-Perşembe-Cumartesi günlerinde 20 konser verecek. Biletler ise biletix’de satışa çıktığı kaydedildi.