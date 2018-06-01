Midesinden 1.5 kilogram ağırlığında saç yumağı çıktı

5 kilogram ağırlığındaki saç yumağı ameliyatla alındı.

Antalya’da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesine başvuran Seda Nur Saygı’nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan genç kızın midesindeki saç yumağı 1,5 saatlik operasyonla alındı.

"1.5 kilogramlık saç yumağı"

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, hastanın dün akşam saatlerinde acil servise başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerde karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Çiftçi, "Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastayla konuştuğumuzda geçmiş dönemlerinde saç yediğini söyledi. Önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık. 1.5 saatte, 1.5 kilogram ağırlığındaki saç yumağını çıkardık, mideyi de onardık" dedi.

"Hasta da şaşırdı"

Karın ağrısından kurtulan Nur Saygı ise, "Daha önce ağrılarım nedeniyle hastaneye başvurmuştum ama bir teşhis koymadılar. Antalya’da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim. 1 yıldır ağrılarım vardı. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim" ifadelerine yer verdi.