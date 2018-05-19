Midilli yavruladı

Kumluca Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki Midilli cinsi at yavruladı

Kumluca Belediyesine ait Günay Sahil Tesisleri Hayvanat Bahçesindeki Midilli cinsi Kristal adındaki at dişi yavru dünyaya getirdi. Kumluca Belediyesine ait hayvanat bahçesinde çok sayıda kanatlı, büyükbaş, küçükbaş hayvan, deve, eşek ve maymun gibi hayvan çeşitleri bulunuyor. 5 ayrı Midilli cinsi at ve bir adet’te Arap Atı var.

Kumluca Belediyesi veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, “Günay Sahil tesislerimiz bünyesinde bulunan hayvanat bahçemizde yetiştirdiğimiz Midilli cinsi Kristal adındaki atımız dişi bir yavru dünyaya getirdi. 5 tane midilli atımız vardı. Bu yavru ile sayı 6 ya çıktı” dedi.