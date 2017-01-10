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10 Ocak 2017 14:31

Midye çuvalları kümesten çıktı

Midye çuvalları kümesten çıktı

10 Ocak 2017 14:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Muratpaşa ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda midye çuvalları kümesten çıktı. Tavuk ve kuşlarla aynı ortamda bulunan 300 kilogram midyeye el konuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle izinsiz midye dolma üretimi yapan evlere operasyonlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan evlere baskın düzenlenmiş, bir kısmı merdaneli çamaşır makinesi içinde bulunan sağlıksız 1 ton 750 kilogram midyeye el konulmuştu.

Kümeste midye
Büyükşehir zabıtası, Kepez’in ardından Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesinde izinsiz midye üretimi yaptığı tespit edilen bir eve baskın yaptı. Çuvallar dolusu midye ve midye yapımında kullanılan malzemeler, içinde tavukların yaşadığı kümes olarak da kullanılan bir barakada bulundu. Tavuklarla iç içe, oldukça sağlıksız koşullardaki midyeleri gören zabıta ekipleri şaşkına döndü. Çuvallar içindeki 300 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü, üretim yapan şahıslara cezai işlem uyguladı.

Alo 153’e bildirin
Büyükşehir Belediyesi zabıta yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Zabıta Hattına ihbarda bulunmalarını istedi.



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