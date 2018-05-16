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16 Mayıs 2018 11:36

Milletvekili aday adayları tanıştı

İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adayları, parti binasında düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.

Milletvekili aday adayları tanıştı

16 Mayıs 2018 11:36


İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adayları, parti binasında düzenlenen tanışma ve kaynaşma törenine katıldı. 22 kadın, 2 engelli aday adayının da bulunduğu İYİ Parti listesinden bazı aday adayları toplantıya mazeretli olarak katılamazken, İl Başkanı Nizamettin Sağır, aday adaylarından, kayıtlı oldukları ilçe teşkilatı ile sıkı diyalog içinde olmalarını istedi.


Adayların tek tek kendini tanıtıp siyasi hedeflerini açıkladığı toplantıda Sağır, "İYİ Parti bir gönüllüler hareketidir. Burada bulunan hiç kimse, bu davayı diğerinden daha az veya daha fazla sevemez. Sizlerden ricam, bu akşamdan itibaren toplumun arasına karışın ve listenin ilk sıra adayıymış gibi hareket edin" dedi.




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