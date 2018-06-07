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07 Haziran 2018 14:06

Milletvekili adayı Çelik: “Döşemealtı yeni yatırımlarla şahlanacak”

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, “Yeni otogar ve Kömürcüler’de yapılan canlı hayvan borsası Döşemealtı İlçemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak, Döşemealtı’nı şahlandıracak.

Milletvekili adayı Çelik: “Döşemealtı yeni yatırımlarla şahlanacak”

07 Haziran 2018 14:06

Şimdi Döşemealtı, şimdi Antalya Vakti. Vakit icraat vakti” dedi.


Döşemealtı’nda ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Döşemealtı’nın yıldızı hızla parlayan bir ilçe olduğunu söyledi. AK Parti’nin 16 yıldır gerçekleştirdiği yatırımların 24 Haziran’dan sonra artarak devam edeceğini ifade eden Çelik, Antalya’nın yeni otogarının Döşemealtı ilçesine yapılacağını hatırlatarak, “Çağdaş mimarisiyle, enerjisini kendi üreten yeni otogar, bölgemiz için son derece önemli bir proje. Döşemealtı’na yapılacak otogar istihdama da önemli bir katkı sağlayacak. Bu proje Döşemealtı’na ayrı bir değer katacak” dedi.



“Döşemealtı et ticaretinin merkezi olacak”


Çelik, Kömürcüler’de kurulan canlı hayvan borsasının da Antalya’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, “Canlı hayvan borsası turizm ve tarım kenti olan Antalya’nın hayvan ticaretine de katkı sağlayacak. Hayvancılık aslında Antalya için son derece önemli bir sektör. Çevremizdeki illerde de hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Canlı Hayvan Borsası’nın hizmete girmesi ile hem Döşemealtı, hem de Antalya et ticaretinin merkezi konumuna gelebilecek. Antalya’daki turistik tesislerimizin et ihtiyacını göz önüne alırsak, yalnıza bu bile bu hayvan borsasının Antalya için ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.




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