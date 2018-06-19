Milletvekili adayı Çelik: “Güçlü Türkiye hedefine birlikte ulaşacağız”

Bu virajı da milletimizin desteği ile geçerek güçlü Türkiye hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inancım tamdır. Vakit Türkiye Vakti” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk’ün de yer aldığı ziyarette Çelik, “AK Parti esnaf ve sanatkara her zaman önem veren ve onların yanında yer alan bir parti olmuştur. Bunun en önemli göstergesi esnafın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde görüşmek amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nın toplanmasıdır. Bu şûradan çıkan kararlar hızla eyleme dönüştürülmüş esnaf ve sanatkârımıza birçok alanda yeni destek mekanizmaları geliştirilmiştir” dedi.

Esnafa pazarlama ve markalaşma desteği

Kemal Çelik, “AK Parti çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldı ve çıraklık eğitimi öğrencilerine finansal destek sağladı. Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslekler için de vergi muafiyeti sağlanarak el sanatlarımıza sahip çıkıldı. AK Parti şimdi esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılabilmesi, değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli altyapının oluşmasına katkı sunmak amacıyla pazarlama ve markalaşma projesini hayata geçirmenin hazırlığını yapıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin şahlanışına destek verin”

Türk ekonomisinin en önemli yapı taşının esnaf ve sanatkârlar olduğunu söyleyen Çelik şöyle konuştu:

“24 Haziran’da daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye’yi sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz. Birlik, bereket ve bolluk için tek ihtiyacımız olan güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet. Bunu sağlamak için 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na destek verirseniz ülkemizin şahlanışına sizler de oylarınızla katkı koymuş olacaksınız” dedi.