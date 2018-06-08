Milletvekili adayı Çelik: “Kazanan Türkiye olacak”

Kepez’i mahalle mahalle gezen AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, esnaf ve vatandaşa 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret eden ve 24 Haziran’ın tarihi bir seçim olacağını söyleyen Çelik, “AK Parti’nin 16 yıldır ülkemize yaptığı, Antalya’mıza kazandırdığı hizmetleri herkes biliyor. Kepez’de yaşayanlar, burada iş yeri sahibi olan sizler hem Kepez’de hem de Antalya’mızda yaşanan değişim ve gelişimin en yakın şahitlerisiniz. Bugün gelinen noktada biz AK Parti olarak hizmetlerimize devam edeceğimizi, yatırım ve projelerin süreceğini vaad ediyoruz. Muhalefet ise bir şey yapmayacağı gibi yapılanları da yıkmayı vaad ediyor. Tüm bu gerçekleri gören Milletimizin 24 Haziran’da en doğru kararı vereceğine ve 16 yıldır olduğu gibi yine istikrardan yana oy kullanacağına inanıyoruz” dedi.

“Esnafa desteklerimiz sürecek”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ile birlikte Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Çelik, esnafın ekmeğini taştan çıkaran insanlar olduğunu belirterek, “Esnafımızın kazanması demek o şehrin, ülkenin kalkınması demektir. Bu nedenle AK Parti 16 yıldır esnafı desteklemeye önem veren bir parti olmuştur. Esnafın en zor anında borç erteleme ve uzun vadeli borç ödeme gibi çözümlerle esnafımızın zor durumda kalmasının önüne geçilmiştir. İstikrar hepimiz için gerekli. Yatırım ve kalkınma hepimiz için gerekli. Siz esnaf kardeşlerimin 24 Haziran’da büyüyen bir Türkiye için AK Partiden yana oy kullanacağınıza inanıyorum çünkü vakit Antalya vakti. Vakit Türkiye vakti” diye konuştu.