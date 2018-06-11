Milletvekili Adayı Çelik: “Tarım üreticimizi unutmuyoruz”

Serik’te tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi nedeniyle tarım yapılamaz hale gelmişti. Arazi toplulaştırmalarıyla bölünmenin önüne geçerek, verimi artırdık” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili adayları Kemal Çelik ve Esma Balaban Karacan, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ile birlikte vatandaşı ziyaret etti. Şatırlı, Tekke, Aşağıoba, Yukarıçatma, Nebiler Mahallelerinde vatandaşlarla tek tek görüşen Çelik, 24 Haziran seçimleri için hemşerilerinden destek istedi.

“Arazi toplulaştırması sorunu çözdü”

Serik’in Antalya’nın en güzel turistik tesislerini barındıran önemli bir turizm merkezi olduğunu söyleyen Çelik, “AK Parti 16 yıldır Serik’te turizmin daha da gelişmesi için çaba gösterirken, tarımla uğraşan vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Arazi toplulaştırması da tarımla uğraşan üreticimiz için yapılan en önemli çalışmalardan biri. Özellikle miras yoluyla bölünen ve küçülen tarım arazileri verimliliği ve karlılığı düşürmüştü. Serik’te bulunan üreticimiz de bu durumdan muzdaripti. Arazi toplulaştırmasından sonra küçük parsellerin birleştirilmesiyle verimi artırmayı hedefledik. Sulama, ilaçlama, gübreleme maliyetleri de bu şekilde düştü. İş gücünden tutunda akaryakıta kadar tasarruf edilmiş oldu” dedi.

Kemal Çelik, mahalle toplantılarının ardından Serik Belediyesi tarafından Belek’te düzenlenen iftar programına katıldı. Çelik, Kadir gecesi münasebetiyle vatandaşlara pişi ikramında bulundu.