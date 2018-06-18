Milletvekili Adayı Çelik: “Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok”

Seçim çalışmalarını Serik’te sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, yeni yönetim sistemi için yapılan referandumun üzerinden 1 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen bu sisteminin uygulamaya geçmediğini hatırlattı. Çelik, “24 Haziran’da yapılacak seçimin ardından ülkemiz yeni yönetim modeliyle tanışacak. Yeni yönetim modeli ülkemizin geçmişte karşılaştığı bürokrasiye ve hantallığa son verecek. Milletimizin desteğiyle sağlayacağımız güçlü meclis ve güçlü hükümet beraberinde güçlü bir Türkiye’yi getirecek. Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken kaybedecek zamanımız yok. Millete hizmet büyük ustalık ister. Hizmette ustalığını 16 yıldır yaptığı yatırımlarla, hayata geçirdiği hizmet ve projelerle ispatlayan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu hizmet ve projelere kaldığı yerden devam ederek Türkiye’yi şahlandıracaktır” dedi.

“Cumhur ittifakına sahip çıkmalıyız”

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’nin prangalarından kurtulacağını ifade eden Çelik, “Sahada seçim çalışmalarımızı sürdürürken milletimizin de bu hizmet kervanının sürmesini istediğini görüyoruz. 24 Haziran’daki tarihi dönemecin ardından Türkiye hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecek. Güçlü Türkiye, güçlü meclis, güçlü iktidar için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na sahip çıkıp destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.