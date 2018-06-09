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09 Haziran 2018 12:01

Milletvekili adayı Çelik:“24 Haziran tarihi fırsattır”

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, “Halkımızdan aldığımız güçle 24 Haziran’da bir milat yazacağız” dedi.

Milletvekili adayı Çelik:“24 Haziran tarihi fırsattır”

09 Haziran 2018 12:01


AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Serik ve Muratpaşa İlçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Serik’te Gebiz Mahallesi Pazar Yerini gezen Çelik, esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti. Ülkemizdeki huzur ve istikrarı bozmak isteyen, yıllardır yapılan birikimleri yok etmek isteyen güçlerin gözlerinin Türkiye’de olduğunu söyleyen Çelik, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Çelik, “24 Haziran’da milletimizin desteğiyle dış güçlerin içerideki işbirlikçileri ile oynadıkları oyunları bozacağız. İstikrar için, çocuklarımızın geleceği için, güçlü bir Türkiye için milletimizin desteği çok önemli” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek mazlumların sesi olduğunu hatırlatan Çelik, dünyada hiçbir liderin böyle bir cesaret gösteremediğini söyledi. 24 Haziran seçimlerinin yalnızca ülkemiz için değil, dünya mazlumları için de ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Çelik, “Türkiye yalnızca bölgesinde değil, dünyada önemli bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin önünü kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti milletimizden aldığı güç ile 24 Haziran’da bir milat yazacak. Nice yeni başarılarla ilk günkü heyecanla Türkiye’yi şahlandıracağız. 2023 Dünyada Türkiye yılı olacak” diye konuştu.




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