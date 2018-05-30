Milletvekili adayı Özboz: “Engelleri birlikte kaldırıyoruz”

24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz, Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Özboz, Meydankavağı Mahallesi’nde ikamet eden bedensel ve zihinsel engelli Ceyda ve annesini de ziyaret etti. Eşinden ayrı yaşayan ve devletin verdiği engelli bakım aylığı ile geçimini sağladığı anlatan anne, Özboz’dan kızının ameliyatı konusunda yardım istedi. Doktorlarla görüşeceğini belirten Özboz, Ceyda’nın iyileşmesi için elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.

“Engelli vatandaşlarımızın yanındayız”

AK Parti iktidarları döneminde engelli bireylerin ve yakınlarının yaşadığı sorunların çözümü için yoğun bir gayret gösterildiğini anlatan Özboz, önümüzdeki dönemde de engellilerin sorunları ile yakından ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi. Özboz, “Ceyda ile annesi geçimini devletimizin verdiği engelli bakım maaşıyla sürdürüyor. Geçmişte engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen bakım maaşlarını iktidarımızda makul bir seviyeye getirerek, engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında onların yanlarında olduğumuzu gösterdik” dedi.

Aktif Yaşam Merkezleri kurulacak

Önümüzdeki dönemde de engelli vatandaşların eğitim, istihdam başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde aktif bireyler olarak yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla da çalışmalar yapılacağını ve bunu seçim beyannamesine de yazdıklarını anlatan Özboz, “Özellikle çocuk ve genç engellilerimizin engellerini en az hissedecekleri ortamları tesis etmek için çalışıyoruz. Engellilerimizin gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri ‘Aktif Yaşam Merkezleri’ kuracağız” diye konuştu.