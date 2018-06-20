Milletvekili adayı Özboz: “Tarımda şahlanış dönemi yaşanacak”

Son 15 yılda tarımsal destekleri 6,3 kat arttırarak 1,8 milyar TL’den 12,8 milyar TL’ye çıkardık. 24 Haziran’dan sonra her alanda olduğu gibi Türkiye tarımda da şahlanış dönemi yaşayacak” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz, Aksu ilçesi’nde fide üretim tesislerini ziyaret etti. Millî Tarım Projesi çerçevesinde pek çok yeni düzenlemenin gündeme geldiğini söyleyen Özboz, “Planlı, verimli ve bilinçli üretimi ön plana çıkararak, gıda güvenliğimizi garanti altına almayı ve tarımsal hasılamızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Üretim bereketlenecek”

Bitkisel üretimde 2016 yılında yeni destek ve uygulamaların başlatıldığını da hatırlatan Özboz, sertifikalı fidan üretiminin destek kapsamına alındığını anlattı. Özboz, “Sertifikalı tohum ve fide ile üretim bereketlenecek. Millî Tarım Projesi çerçevesinde tohumculuk destekleri artırılıyor. AK Parti tohumculukta yerel çeşitlerimizi korumaya ve geliştirmeye, küçük aile işletmelerini desteklemeye devam ediyor. Sertifikalı tohum ihtiyacımızın yurt içi üretimle karşılanması hedefleniyor. Tohumculukta çeşit geliştirme çalışmalarına verilen destekler de artırıldı. Verim ve kalite yönüyle öne çıkacak yeni yerli sebze çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla AR-GE çalışmaları da artırılacak” diye konuştu.

“Tarım ürünleri ihracatı gelişecek”

Tarıma yönelik yapılan tüm bu çalışmaların bereket ve bolluk getireceğini söyleyen Özboz, “AK Parti her alanda olduğu gibi tarım alanında da 16 yılda önemli çalışmalara imza atarak üreticinin yanında yer almıştır. Bugüne kadar tarımsal verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte şimdi tarım ürünleri ihracatımız daha da gelişecek. 24 Haziran’dan sonra Türkiye her alanda şahlanacak” dedi.