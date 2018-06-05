Milletvekili adayı Özboz: “Turizm de gelişecek”

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz, Kumluca ve Adrasan bölgesinde seçim çalışması yaptı. Ev ziyaretleri yapan Özboz, vatandaşları dinledi, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Olympos, Corydella, Rhodiapolis gibi antik kentleri barındıran Kumluca’nın her geçen gün daha popüler bir yer haline geldiğine dikkat çeken Özboz, özellikle doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihinin Adrasan olduğunu vurguladı. Adrasan başta olmak üzere Kumluca’yı geliştirip kalkındırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaların süreceğini söyleyen Özboz, denizde 112, karada 10 yat kapasitesine sahip Karaöz Yat Yanaşma Yeri’nin Kumluca için artı değer olacağını ifade etti.

Özboz, AK Parti’nin Kumluca’nın ve Antalya’nın daha da gelişmesi ve güçlenmesi için 16 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmayı sürdüreceğini belirterek, “Milletimizin 24 Haziran seçimlerinde güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya verdiği önemi artık herkes biliyor. 24 Haziran’dan sonra da Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya olan ilgisi ve sevgisi ile şehrimize yatırım yağmaya devam edecek.