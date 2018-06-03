Esnaf ziyaretleri esnasında Ak Parti’nin Elmalı yatırımlarını anlatan Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Elmalı-Finike, Elmalı-Korkuteli, Korkuteli-Bucak yollarımızı yapıyoruz, belli bir kısmını yaptık ve geri kalan yolları

hızla tamamlayacağız. Elmalı’yı bölünmüş yollarla hem sahile hem de İç Anadolu’ya bağlıyoruz" dedi.

“İcraat bizim işimiz”

Atay Uslu, “Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümetleri ile icraata devam, ileri gitmeye, daha ileri yürümeye devam. Biz İleri derken,

muhalefet geri diyor, biz yaptık, yaparız, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor. Bu millet hatta muhalefet partilerinin tabanı da

muhalefetten icracı olmayı, milli ve yerli olmayı bekliyor" diye konuştu. Atay Uslu ve Canbey Çetin, İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve teşkilat üyeleri

esnaf ziyaretinin ardından, ev ziyaretlerinde bulunarak iftarda Öğrenciler ve aileleri ile birlikte iftar yaptılar. İftar sonrası Elmalı’da ziyaretlerine devam ederek 24 Haziran seçimlerin önemini anlatarak,

yatırımlar, projeler hakkında bilgi verdiler.