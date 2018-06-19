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19 Haziran 2018 13:31

Milletvekili Aydın: “24 Haziran milat olacak”

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, “Türkiye 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır.

Milletvekili Aydın: “24 Haziran milat olacak”

19 Haziran 2018 13:31

24 Haziran seçimleri milletimizin oylarıyla ülkemiz için bir milat olacaktır” dedi.


AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 24 Haziran seçim çalışmalarına Manavgat’ta devam etti. Side’de esnaf ziyareti yapan Aydın, turizmcilerle istişare ve değerlendirme toplantısının ardından Manavgat’ta muhtarlar ve mahalle başkanları ile toplantı yaptı. Aydın, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “Milletimiz 24 Haziran’da sandığa giderek ülkemiz adına en doğru kararı verecektir. Buna olan inancımız tamdır” dedi.



“Milletimizin desteği önemli”


AK Parti’nin gücünü milletten alan bir parti olduğunu söyleyen Aydın, “Seçim çalışmalarının artık sonuna geliyoruz. 24 Haziran millet iradesinin sandıkta tecelli edeceği tarihtir. Cumhurbaşkanımız “Biz size Efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” diyen bir lider olarak milletimize duyduğu saygıyı her fırsatta dile getirmiştir. Bu sözünün de gereğini yaparak ülkemizi hizmet ve projelerle taçlandırmıştır. 24 Haziran’ın ülkemiz adına bir milat olması için gece-gündüz demeden çalıştık, vatandaşımıza 2023 Türkiyesi için yapacaklarımızı anlattık. Türkiye 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır. Teknolojik atılımların, sanayideki gelişmelerin, ekonomik istikrarın sürmesi için Milletimizin desteği önemlidir” diye konuştu.




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