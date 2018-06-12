Milletvekili Aydın: “Döşemealtı’nı turizm geliştirecek”

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirdiği seçim çalışmaları kapsamında Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü’nü ziyaret etti. Aydın, Döşemealtı’nın sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi zenginliklerin turizme kazandırılacağına dikkat çekti. Aydın, Termessos Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu Güllük Dağı Termessos Milli Parkı’nın dünyadaki tek tabii yayılış alanı Antalya olan alageyik, yaban keçisi ve vaşak gibi sayıları her geçen gün azalan türlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Aydın, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip bu milli park içerisinde yer alan Termessos Antik kenti Türkiye’nin en iyi korunmuş antik kentlerinden birisi. Tarih, kültür ve doğanın birleştiği bu alanda yer alan güzellikleri herkesin görmesi gerek. Bu alanda yaban hayatı gözlemi, tabiat yürüyüşü, kültür turu, piknik, tabiat fotoğrafçılığı gibi aktivitelere imkân sunan çalışmalarımız var. Bu çalışmalar tam anlamıyla hayata geçtiğinde ve biz burayı turizme yeni bir cazibe alanı olarak kazandırdığımızda çok sayıda doğasever Döşemealtı’na akın edecek” dedi.

Güver Uçurumu’nu turizme kazandıracağız

Döşemealtı’nın alternatif turizm açısından önemli olanaklara sahip olduğuna dikkat çeken Aydın, Termessos, Evdirhan, Karain ve Kocain Mağaralarının turizme kazandırılması noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aydın, Döşemealtı’nın en özel yerlerinden birinin de Güver Uçurumu olduğunun altını çizerek, “Güver Uçurumu bugüne kadar hep piknik yapmak için aklımıza gelen bir yer olmuştur. Ancak eşsiz bir görsel zenginliğe sahip kanyonuyla bir doğa harikası olan Güver Uçurumu’nu da turizme kazandırarak bu bölgenin alternatif turizmin ve doğaseverlerin vazgeçilmezi haline gelmesine olanak tanıyacağız” diye konuştu.