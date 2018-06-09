Milletvekili Aydın: “Hizmetkar olmaya devam edeceğiz”

Milletimizin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, Finike ve Demre ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi.

24 Haziran seçimlerinin bugüne adar yapılan seçimlerden daha önemli olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Aydın, “24 Haziran’da ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak kadroları da belirleyeceğiz. AK Parti olarak 16 yıldır hep ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyerek sizlerin karşısına çıktık. Şimdi yine yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye’yi ekonomiden sanayiye her alanda dünyada adından söz edilir bir ülke haline getirdik. Milletimizin desteğini, gücünü ve duasını hep yanımızda hissettik. Bu kazanımlarımızın devamı için, yeni projelerin hayata geçmesi ve 2023 hedeflerimiz için milletimizin 24 Haziran’da bizleri destekleyeceğine inanıyoruz” dedi.

“Milletimiz gereken cevabı verecek”

“Güçlü bir Türkiye ile hepimiz kazanacağız” diyen Aydın, Türkiye’nin huzur ve istikrarını bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Aydın, “15 Temmuz’da ülkemizi bölmek isteyenlere karşı tek yumruk olan bu millet dünyaya gereken dersi vermiştir. 24 Haziran’da da vatanımızı bölmek isteyenlere, cebimizden paramızı çalmak isteyenlere, topraklarımızı parçalamak isteyenlere ve elimizden demokrasimizi almak isteyenlere karşı aynı birlik ve bütünlük içinde gerekli cevabı vermemiz gerekir. Söz konusu Türkiye o halde vakit Türkiye vakti” diye konuştu.