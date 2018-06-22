Milletvekili Aydın: “İstiklal ve istikbal için birlik olma vakti”

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat ilçesinde 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, destek istedi. “24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarih olacak” diyen Milletvekili Aydın, “24 Haziran seçimlerinden sonra milletimiz ile birlikte vesayeti sandıklara gömerek ülkemizin önünü açacağız. İstiklal ve istikbalimiz için şimdi birlik olmak vakti. 24 Haziran’da sandıklara giderek vakit, Türkiye vakti demeliyiz” diye konuştu.

“Hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz”

24 Haziran seçimleri için Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyen şer odakların bir araya geldiğini iddia eden Aydın, “Memleket sevdalıları ve Cumhur İttifakı ile yola çıkanlar, 24 Haziran’da bu şer odaklara gerekli dersi verecektir. Ülkemizin önünü kesmek isteyen dış güçlerin ve işbirlikçilerinin oyunları 24 Haziran’da milletimizin oylarıyla bozulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran’dan sonra da milletimizin hizmetkarı olmaya devam edecek. İstikrar için, güçlü Türkiye için verilecek her oy büyük önem taşıyor. Milletimizin de bu bilinç içerisinde olduğunu biliyorum” dedi.