Milletvekili Aydın: “İstikrarın güvencesi AK Parti ”

Aydın, “Birlik, bereket ve bolluk için 24 Haziran’da da Milletimiz en doğru kararı verecektir” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmalarını Manavgat’ta sürdürdü. Aydın, Büyükşelale yanındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Aydın, daha sonra Akseki-Konya yolu üzerindeki pazarcıları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının devamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Aydın, “ 24 Haziran’da Milletimizin desteği ile hep birlikte yeniden bir demokrasi şöleni yaşayacağız” dedi.

“Güçlü bir atılımın eşiğindeyiz”

AK Parti’nin 16 yıldan bu yana hep millet iradesine güvenen bir parti olduğunu hatırlatan Aydın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman milletin adamı oldu, millet iradesini öne çıkardı ve gücünü milletten aldı. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini inşa etmek için de 24 Haziran’da milletimizin desteğini istiyoruz. Ülkemiz şimdi gelecek yıllar için daha güçlü bir atılımın eşiğinde bulunuyor. 24 Haziran seçimleri Türkiye’de güçlü bir ekonomi, güven ve istikrarın devamı açısından son derece önemli. Ekonomimiz ülke içinde ve dışında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2017 yılında yüzde 7,4 büyüyerek G-20 ülkeleri içerisinde en çok büyüyen ülke oldu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. AK Parti son 16 yıldır ülkemizdeki istikrarın güvencesi olmasaydı ekonomimiz krizlere, darbelere ve dış müdahalelere karşı bu kadar dirençli ve istikrarlı olmazdı” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin Güçlü Türkiye için son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizen Aydın, “Birlik, bereket, bolluk için, huzur ve refah için, güven ve istikrar için, icraat için Vakit Türkiye Vakti” dedi.