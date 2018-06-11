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11 Haziran 2018 12:55

Milletvekili Aydın: “Sesiniz olmayı sürdüreceğim”

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, “Manavgatlı bir hemşehriniz olarak Meclis’te hep sizin sesiniz olmaya gayret gösterdim.

Milletvekili Aydın: “Sesiniz olmayı sürdüreceğim”

11 Haziran 2018 12:55

Sizler bizlerden desteğinizi esirgemediği sürece bize de hizmet etmek düşer” dedi.


AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın Manavgat’ın Karakaya, Odaönü, Boztepei, Yalçıdibi ve Örenşehir Mahallelerinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlarla buluştu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Manavgatlıların sesi olmaya gayret gösterdiğini ifade eden Aydın, “Manavgat’ın sorunlarının çözümü için, eksiklerin giderilmesi için elimden gelen gayreti gösterdim. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Bizler bunu gerçekleştirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de bu yolda bizlere destek vereceğinizi biliyorum. Sizler duanızı ve desteğinizi esirgemediğiniz sürece bizler de Manavgat’ımız için, Antalya’mız için, ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Manavgat daha çok kazanacak”


Manavgat’ın bugüne kadar yol, alt yapı, sağlık gibi konularda sorunlarının bir çözüldüğünü söyleyen Aydın, “Yeni dönemde Antalya için, Manavgat için hedeflerimizi daha da büyüttük. 24 Haziran’dan sonra Milletimizin vereceği destekle Türkiye istikrarlı bir şekilde büyümesine devam edecek. Türkiye büyüdükçe, yatırımlar artacak. Turizmde rakamlar bu yıl yüz güldürüyor. Böyle olunca Manavgatlı hemşerilerim, esnafımız daha çok kazanıyor, refah artıyor. Bu istikrarı sağladığımız ve devam ettirdiğimiz sürece Manavgat ve Antalya daha çok kazanacak” diye konuştu.




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