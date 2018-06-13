Milletvekili Aydın: “Türkiye’nin şahlanışını durduramayacaklar”

Alanya’da Okurcalar Pazar yerinde esnaf ve vatandaşla sohbet eden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Mahmutlar Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı. Türkiye’nin 24 Haziran’da tarihi bir seçim yapacağını söyleyen Aydın, “Ülkemizin geleceği açısından 24 Haziran son derece önemli bir tarih. 16 yıldır her alanda büyük bir gelişme gösteren ülkemiz, dünya sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. Türkiye her alanda yakaladığı bu yükselişi 24 Haziran’dan sonra milletimizin de desteğiyle şahlanışa dönüştürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni yerli ve milli unsurlarla, Cumhur İttifakı’nın milletvekilleriyle doldurursak Türkiye’nin şahlanışının önünü kimse kesemeyecek. Bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ancak Milletimizin desteğiyle bunu başaramayacaklar” dedi.

Avsallar Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan Aydın, gittiği her yerde, girdiği her dükkânda yoğun bir ilgiyle karşılandı. Seçim çalışmalarını sürdürürken yoldan arabayla geçen yaşlı bir kadın Aydın ve ekibini durdurarak bir süre sohbet etti.

İftarın ardından Mahmutlar esnafını ziyaret eden Aydın, yoğun geçen Alanya Programını gece geç saatlerde gerçekleşen Kargıcak Mahalle Toplantısı ile sonlandırdı.