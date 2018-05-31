Milletvekili Aydın: “Ulaşım çilesi sona erdi”

Kış aylarındaki ulaşım çilesini sona erdirdik” dedi

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın seçim çalışmalarına Akseki ilçesinde devam etti. Çalışmalarına Murtiçi Mahallesi’nde esnaf ziyaretiyle başlayan İbrahim Aydın, Cevizli, Değirmenlik, Bademli, Kuyucak ve Salihler Mahallelerinde vatandaşla buluştu. Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal ve AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir’in de yer aldığı ziyaretlerde gün boyu vatandaşlarla görüşen Aydın, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi.

Yatırım ve hizmetleri anlattı

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca Akseki’nin önemli yatırım ve hizmetler aldığına değinen Aydın, “Kış aylarında Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana gelirdi. 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli ile hem yollar kısalacak hem de vatandaşımızın kış aylarında yaşadığı ulaşım sorunu ortadan kalkacak. Artık bu yol daha güvenli hale gelecek” dedi. Aydın, 82 km’lik Manavgat-Akseki yolunun 71 km’sinin tamamlandığını belirterek, güzergâhta 4 çift tüp tünel ve 4 adet çift, 5 adet tek köprü yapıyoruz. Yeni yollarla ulaşım sorununu ortadan kaldırıyoruz” dedi.

“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Gülü Türkiye”

Cevizli Göleti Sulaması ile 580 dekar alanın suya kavuştuğunu söyleyen Aydın, suyla buluşan toprakların bolluk ve berekete kavuştuğunu, üreticinin veriminin ve kazancının artığını belirtti. Akseki’nin turizm değerleri açısından da son derece önemli bir ilçe olduğunun altını çizen Aydın, düğmeli evlerin korunması için yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı.

24 Haziran’da “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Aydın, bu sağlandığı takdirde yatırım ve hizmetlerin daha da artacağına işaret etti.