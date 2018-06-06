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06 Haziran 2018 15:29

Milletvekili Aydın, vatandaşlarla Kaş’ta buluştu

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına Kaş’ta devam etti.

Milletvekili Aydın, vatandaşlarla Kaş’ta buluştu

06 Haziran 2018 15:29


AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçim çalışmaları kapsamında Kaş’ı ziyaret etti. Bir günde 16 mahalle ziyaret eden Aydın, Kaş’ta Bayındır, Belenli, Çukurbağ, Pınarbaşı, Dere, Çataloluk, Sinneli, Akörü, Çamlıova, Akörü, Çamlıova, Yuvacık, Yayla Çavdır, Yaylapalamut, Çamlıköy, Yayla Aklar Mahallelerinde vatandaş ile buluştu.



“Bir gün sahilde, bir gün Torosların eteklerinde”


Mahalle toplantılarında Kaşlılar ile bir araya gelen Aydın, “Antalya’nın bir gün doğusunda bir gün batısındayız. Bir gün sahilde, diğer gün Torosların eteklerindeyiz. Antalya kazan biz kepçe, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Milletimize, Antalyalı hemşerilerimize 16 yıldır ülkemize yapılan yatırımları anlatmak boynumuzun borcu. Bunları vatandaşımız bilmeli çünkü 16 yıldır Türkiye her alanda atılım yapıp, gelişim gösterdiyse bu milletimizin AK Parti’ye olan teveccühü ve desteği sayesinde oldu. Yani ülkemizin bu denli gelişmesinde asıl pay sahibi olan, oylarıyla 16 yıldır AK Parti’yi iktidarda tutan milletimizdir” dedi.




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