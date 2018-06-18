Milletvekili Çelik: “24 Haziran’dan sonra engelsiz koşu yapacağız”

Türkiye’nin yüklerinden kurtulmasıyla engelsiz koşu yapmak için yeni bir dönemin kapısı açacağız. İnşallah, 25 Haziran’da şahlanışın ilk adımını atacağız” dedi.

Alanya’da turizm çalışanlarıyla buluşan AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, dünyanın gözde şehri Antalya’nın Türk turizminin yükselişinde anahtar faktör olduğunu belirtti. Çelik, “Turizmin kalbinin attığı Antalya en fazla yabancı ziyaretçi çeken 12’nci şehir oldu. Turizmde Türkiye ortalamasını yükselten bir büyüme gerçekleştirdi. Antalya ve Alanya’da turizm sektöründe önemli projeleri hayata geçirdik. Antalya’da büyük çapta ilk sosyal konut projemizi Serik’te yapıyoruz. TOKİ tarafından inşa edilecek 2 bin 200 konutluk ilk etabın temeli 1 ay önce atıldı. İnşallah yıl sonunda Serik’te evi olmayan turizm çalışanları, kura ile 250-400TL arası taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Turizm çalışanlarımıza yönelik sosyal konut projelerini Alanya başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz” dedi.

“Turizm çalışanlarının sorunlarını giderdik”

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu çıkararak ve çalışalar lehine düzenlemeler yaptıklarını da anlatan Çelik, “Turizm sektöründe sigortasız işçi çalıştırma, düşük gelir gösterme, ücretsiz fazla mesai, izin kullandırmama gibi sorunları giderdik. Çalışanlarımız için yargıya başvurmak yerine daha hızlı, alternatif çözüm bulmanın yolunu açtık. İş Mahkemelerine başvurmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirdik. Eğer anlaşma sağlanamazsa mahkemeye başvurma hakkı korunacak. İşletmelerin maliyetlerini düşürerek tesisleri daha uzun süre açık tutmaları ve daha fazla istihdam sağlamaları için “1 senden 1 benden” projesini hayata geçirdik. İşletmelerin istihdam ettikleri çalışanların yüzde 30’u kadar genç kardeşimizi işe almaları halinde birer ay arayla asgari ücret üzerinden maaşı, sigorta primini ve vergi yükünü devletimiz karşılıyor. Sosyal Güvenlik Prim Desteği kapsamında, tesislerde yıl boyunca istihdam edilen ortalama çalışan sayısının üzerinde istihdam sağlandıkça, ilave çalışanların SGK primlerini biz ödüyoruz. Bu desteklerle hem istihdam artıyor hem de turistik tesislerimiz daha uzun süre faaliyet gösteriyor. Son 16 yılda asgari ücreti dokuz katına çıkarttık. Bu sene yüzde 7’lik büyüme oranıyla önemli bir başarı yakaladık. Ülkemizde istikrar ve ekonomik kalkınma devam ettikçe asgari ücreti misliyle arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Antalya sağlık turizminin başkenti olacak”

Antalya’yı dünyada en çok mavi bayraklı plajı olan turizm destinasyonu haline getirdiklerini ifade eden Sena Nur Çelik, “Şehir Hastanemiz tamamlanınca Antalya sağlık turizminin başkenti olacak. Turist sayısında 2018’e rekorla başlayan Antalya Mayıs sonuna kadar yaklaşık 3 milyon turisti ağırladı. Bu yıl 14 milyon turist bekliyoruz. Hem ülkemiz hem Antalya ve Alanyamız turizmde şahlanış dönemine girdi. Gazipaşa Havalimanı’nı genişleterek yolcu kapasiteni artıracağız. Antalya - Alanya otoyolu hizmete girdiğinde turistler 1 saatte Alanya’mıza ulaşabilecek. Hızlı tren projelerinin tamamlanması ile Antalya’nın turizmde yıldızı artık 4 mevsim boyunca parlayacak. 2018’de ülkemize yaklaşık 40 milyon turist bekliyoruz. Turist sayısı ve turizm geliri bakımından dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer almayı hedefliyoruz. Güçlü turizm, güçlü Antalya, güçlü Alanya için yorulmadan çalışacağız. Vakit turizm vakti, vakit Antalya vakti."

Sena Nur Çelik, Alanya’da taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Daha sonra Kestel’de Gülşah - Erdal Anak çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluk diledi. Çelik, son durağı Güllerpınarı Mahallesi’nde büyük ilgiliyle karşılandı. Alanyalılardan Yenikapı ruhunun yansıması olan Cumhur ittifakına büyük destek geldi.