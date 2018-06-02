Milletvekili Çelik: “Kamuda 5 bin engelli istihdam edilecek”

AK Parti Milletvekili ve 27’inci dönem milletvekili adayı Sena Nur Çelik, AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı’nda seçim çalışmalarına katıldı. Çaybaşı Mahallesi’nde yoğun ilgiyle karşılanan Çelik, AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan 146 projeyi anlattı.

“2018’de 58 bine yükselteceğiz”

2018’de 5 bin engellinin kamuda istihdam edileceğini belirten Çelik, “Türkiye’nin 16 yılına damga vuran reformlarımızda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara öncelik verdik. Engellilerimizin sorunlarının çözümünde de çağ atladık. 2009 yılında Birleşmiş Milletlerin engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini kabul ettik. Anayasa değişikliği ile engellilerimize yapılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına aldık. 2002’ye kadar kamuda çalışan 5 bin 777 engelli sayısını, 52 bin 373’e çıkardık. Özel sektörle birlikte bu sayı 165 bin 447’ye ulaştı. Özel sektörde istihdamı arttırmak için teşvikler getirdik. İşe alınan her engellinin sigorta primini hükümetimiz karşılıyor. 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz. 2018’de inşallah 5 bin engellimizi görevlerine başlatıp kadro vereceğiz. Kamuda istihdam edilen engelli sayısını inşallah 58 bine yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

“Engelli aylığını 25 katına çıkardık”

Hükümetin engelli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek ve fırsat eşitliğini sağlamak için önemli adımlar attığını vurgulayan Çelik, “16 yılda engellilerimize sosyal yardımlarımızı 25 kat artırdık. 2002’de 24 TL olan engelli aylığını 615 TL’ye yükselttik. 3 ayda bir bin 845 TL maaş veriyoruz. Engellilere 36 bin TL’ye kadar sağlanan girişimci desteğini 2018’de 50 bin TL’ye çıkardık. İş kurmak isteyen engellilere 2014 yılından bu yana 36 milyon TL hibe verdik. 707 bin 748 engelliye 3,5 milyar yardım yaptık. Yeni dönemde de engellilerimize daha fazla destek vermeyi istiyoruz. 2007’de ilk kez ‘evde bakım desteğini’ başlattık. Ağır engellilere evde bakan yakınlarına aylık verilmesini sağladık. Engellilerin engellerini hiçbir şekilde hissetmediği bir fiziki altyapı çalışmalarını da hızla gerçekleştireceğiz.”

“Engelleri birlikte aşıyoruz”

AK Parti’nin engelsiz hayat için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Sena Nur Çelik, “Engellilerimizin 4 duvar arasına hapsolmalarını istemiyoruz. Sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında engelleri aşmak için de yüksek standartlarda yeniliklere imza attık. Evde sağlık hizmeti uygulaması ile yüzleri güldürdük. Bu hizmeti 81 ilde 290 bin hastaya veriyoruz. Okullarımızı, eğitim materyallerimizi yeniden düzenleyerek engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere eğitim imkanı getirdik. Hastanede ve ya evde eğitim kolaylığı sağladık. Erken emeklilik hakkı, engelli memurlara özel mesai uygulaması, ücretsiz toplu ulaşım ve iletişim indirimleri ile hayatları kolaylaştırdık. Mekanları ve çevreyi engellilerin rahat hareket edebilmeleri için onların kullandığı araçlara uygun olarak planladık. Akülü tekerlekli sandalye, gören göz ve işitme cihazı, beyaz baston gibi desteklerle de engellilerimizin yanında olduk. Antalya’daki sosyal tesiste engelli ve engelli yakınlarına hizmet veriyor. Engelsiz deniz ve engelsiz park projelerinin çalışmaları sürüyor. Engellilere yönelik sosyal politikalarımızı ‘yardım’ değil ‘hak’ anlayışı ile şekillendirdik. Yeni dönemde de engelleri birlikte aşıyoruz, yeni projelerle daha güzel adımlar atacağız” dedi.