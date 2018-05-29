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29 Mayıs 2018 16:00

Milletvekili Çelik, seçim çalışmalarına devam etti

AK Parti Antalya Milletvekili ve adayı Sena Nur Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Alanyalılarla iftarda ve sahurda biraraya geldi.

Milletvekili Çelik, seçim çalışmalarına devam etti

29 Mayıs 2018 16:00


AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem 3. Sıra milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çelik’in, seçim çalışmasının ilk durağı AK Parti Alanya Seçim Koordinasyon Merkezi oldu. Burada kadınlarla bir araya gelen Çelik, “24 Haziran’da yeni bir dönem başlıyor. Hükümet kendi işini, Meclis de kendi işini yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gücüne güç katacak. Hedefimiz şüphesiz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” dedi.


Daha sonra taziye ziyaretlerinde bulunan Sena Nur Çelik, AK Parti Alanya Kadın Kolları ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile 5 tane ev ziyareti gerçekleştirdi.



“Kadın girişimciliğini güçlendireceğiz”


AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Güllerpınarı, Cikcilli, Oba, Hacımehmetli ve Fığla Mahallelerindeki ev toplantısında kadınlarla sohbet etti. AK Parti Seçim beyannamesini anlatan Çelik, yeni dönemde kadınların iş gücüne katılımının yüzde 40’lara çıkarmaya ve kadın girişimciliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.


İftarın ardından Sugözü Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Sena Nur Çelik, “AK Parti 2002’den beri her seçimden zaferle çıktı. Milletin desteği ile Türkiye’nin geleceği için çıktığımız yolda kararlıkla ilerliyoruz. Milletimizle birlikte çıktığımız inşallah ülkemize hizmet yolculuğumuzu en güzel şekilde devam ettireceğiz” dedi.


Çelik, Sugözü ve Tepe Mahallesi sakinlerinden 24 Haziran’da sandıkta Türkiye’ye dünyada söz sahibi yapacak kadrolara oy vermelerini istedi.




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