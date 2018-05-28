Milletvekili Çelik: “Türkiye şaha kalkacak”

Dönem Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran’da yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle Türkiye’nin şaha kalkacağını söyledi.

Dönem Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına Alanya’da devam etti. Çelik, Balık Hali ve Pazar esnafını ziyaret etti. Çelik, akşam saatlerinde ise, Elikesik Mahallesi’nde iftar programına katıldı. Burada iftarın ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Sena Nur Çelik, 24 Haziran’da yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle Türkiye’nin şaha kalkacağını dile getirdi.

“Vakit birlik olma vaktidir”

Yeni dönemde vizyonsuz siyasetin kaybedeceğini söyleyen Sena Nur Çelik, “24 Haziran’dan sonra eski siyaset anlayışı artık tarihe karışacak. Millete hizmet edenler kazanacak. Yeni dönem millete söyleyecek sözü ve projeleri olanların dönemi olacaktır. Vakit Türkiye vakti, vakit birlik olma vaktidir’’ diye konuştu.

“Bu sistemi değiştirmemiz lazım”

27 Mayıs’ın Türkiye’nin yakın tarihide kara bir sayfa olduğunu hatırlatan Çelik, “58 yıl önce Türkiye en karanlık günlerinden birini yaşadı. Milli iradeyi çiğneyen vesayet odakları Başbakan Adnan Menderes’i akıl almaz ithamlarla darağacına gönderdi. Adnan Menderes’i ve onunla birlikte idam sehpasına çıkarılan Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu da rahmetle anıyoruz. Milletimiz iradesinin boynuna ilmek geçirmek isteyenlere fırsat vermeyecektir. Eski sistem sürekli darbe ve vesayet üretti. Artık bu sistemi değiştirmemiz lazım.”

Sahura kadar seçim çalışması

Antalya 3’üncü sıra milletvekili adayı Sen Nur Çelik, daha sonra Konaklı Mahallesi’nde bulunan turizm çarşısı esnafıyla buluştu. 24 Haziran’ın yeni ve daha güzel başlangıçlar için önemli bir gün olduğunu söyleyen Çelik, Turizm Çarşısı esnafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye tam destek vermelerini istedi. Yoğun ilgi ile karşılanan Dönem Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, esnafları tek tek gezerken sohbet etti. Sena Nur Çelik, günün son programında ise, AK Parti İlçe Kadın Kolları ve AK Parti’ye gönül veren kadınlarla Alanya Kalesi’nde bir araya geldi.