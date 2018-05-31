Milletvekili Çelik: “Türkiye’nin yıldızı daha da parlayacak”

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçim çalışmalarını Gazipaşa ilçesi’nde sürdürdü. Gazipaşa Devlet Hastanesi ziyaret eden Çelik, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, hasta ve çalışanlara gül dağıttı. Çelik, Beyobası, Cumhuriyet ve Macar Mahallelerinde taziye ziyaretlerinde bulundu. Zeyinada Mahallesinde 105 yaşındaki Hüseyin Tuncer’i ziyaret eden Çelik, aynı mahallede iftar yaptı.

‘’İstikamet: İstikrar, İstiklal, İstikbal’’

İftarın ardından katıldığı mahalle toplantısında büyük değişimin zamanının geldiğini belirten Çelik, “67 yıldır yönetildiğimiz bu sistem Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetti. 1 başbakan darağacına gönderildi. Darbeler ağır yaralar açtı, büyük acılar yaşattı. 28 Şubat post modern darbesi geleceğimizden çaldı. Yıllarca kurumlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanları kavga etti. 68 siyasi parti kapatıldı. Önce Gezi provokasyonu ve 6 - 7 Ekim olaylarıyla yükselişimize engel olmaya çalıştılar. 17 - 25 Aralık kumpası ile Türkiye’yi durdurmak istediler. Oyunları bozulan karanlık odaklar boş durmdı.15 Temmuz’da FETÖ’cü hainler ihanet girişimine kalkıştı. Kahraman milletlimizi ezip geçemediler. Bu ülke o karanlık gecede gücünü bir kez daha dünyaya haykırdı. Bütün hain planları, oyunları bozarak bugünlere geldik. Milletin iradesiyle geleni kimsenin götüremeyeceğini gösterdik. 24 Haziran’dan sonra terörle mücadelemiz daha da hız kazanacak. Yürüyüşümüzün istikameti istikrar, istiklal ve istikbal olacak” şeklinde konuştu.

“Sağlıkta Dünyada rol model olacağız”

2002’de sağlık deyince uzun kuyrukların akla geldiğini hatırlatan Çelik, sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı. Çelik, “AK Parti sağlıkta büyük reformlar geçekleştirdi. 16 yılda özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından, kanser tarama merkezlerine kadar birçok yeniliğe imza attık. Aile hekimliği uygulamasını biz başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük hayalim dediği şehir hastaneleri devreye girdi. Antalyalı hemşerilerim de kısa sürede bin yatak kapasiteli şehir hastanesine kavuşacak. Kaliteli sağlık hizmeti ile son 10 yılda bebek ölümleri binde 29’tan 7.6’ya, anne ölümleri ise yüz binde 64’ten 14.7’ye geriledi. Ak Parti iktidarında doktor başına düşen hasta sayısı önemli oranda azaldı. Hastaneler modern cihazlarla donatıldı. Türkiye artık bölgesinde uluslararası sağlık üssü konumuna yükseldi. Sağlıkta devrim yaptık ama bununla yetinmeyeceğiz. Yeni dönemde de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin hizmet kalitesi ve teknoloji ile sağlıkta dünyada rol model olmasını hedefliyoruz. 2023’e kadar 31 şehir hastanesi hizmete girecek. Uzaktan sağlık ve bakım uygulamaları da önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Hastanın sağlık geçmişinin hekim tarafından görüntülenmesini sağlayan e-Nabız uygulamasını 7 milyon vatandaşımız kullanıyor. Bu sayı 12 milyona yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor. ’’

Sena Nur Çelik Antalya’da hayata geçen hizmetlere de değindi.

AK Parti Antalya Milletvekili Çelik daha sonra Gazipaşa’da Eğitim Bir - Sen’de toplantıya katıldı. MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Son durağı Ak Parti seçim ofisinde partililerle biraya geldi. Seçim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.