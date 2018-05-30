Milletvekili Çelik: “Türkiye’nin yükselişini kimse durduramayacak”

AK Parti Antalya Milletvekili ve adayı Sena Nur Çelik, Manavgat’tın Sarılar, Eski Hisar ve Emek Mahalleleri’ndeki ev toplantılarında kadınlarla bir araya geldi. Daha sonra Milli Egemenlik Mahallesi’nde ev toplantısına konuk olan Çelik, milli iradenin sandıkta Türkiye için tercih yapacağını söyledi. Çelik, Şelale Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şükran ve Sevim Aysaraç kardeşleri ziyaret edip ellerini öptü.

Sena Nur Çelik, ardından Manavgat’ta Genişletilmiş Seçim Koordinasyon Merkezi Toplantısına katıldı. Partililerle birlikte iftar yapan Çelik, milletin patron olacağı yeni sistemle aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin gelişmesi için istikrar ve güven atmosferini sağlayacaktır” dedi.

“Manavgat ‘vakit birlik vaktidir’ diyor”

24 Haziran’da yeni bir milli irade destanı yazılacağını belirten Çelik, “Antalya, vakit birlik ve beraberlik vaktidir diyor. Manavgat vakit güçlü Türkiye vaktidir diyor. Bu seçim milli ve yerli olan Cumhur ittifakı ile Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapan benzemezler ittifakı arasında tercih yapma seçimidir. Mühürlerin Türkiye’nin aydınlık geleceğine vurulduğu gün inşallah bayram olacaktır.”

"24 Haziran milat olacak"

Sena Nur Çelik, günün son programında ÜNİAK Teşkilat Toplantısı’nda gençlerle buluştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin siyasette gençlerinin önünün açılması için her türlü kolaylığı sağladığını vurguladı. AK Parti’nin 16 yılda sürekli hizmet ürettiğinin altını çizen Çelik, “2002 Kasım’ından bugüne kadar ülkemizi kalkındıran hizmetleri hayata geçirdik. Eğitim, sağlık ve ekonomide hamle üstüne hamle yaparak milletimizin refahını yükseltemeye gayret gösterdik. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Gençlerimizin desteği ile yükselişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda yaptığımız Anayasa değişikliği 24 Haziran’dan sonra Türkiye’ye çağ atlatacaktır. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde Türkiye’nin önünü kimse kesemeyecek. 24 Haziran bir milat olacak” şeklinde konuştu.